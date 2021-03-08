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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı

İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı

su altında kalan sahil bulvarı ve anıt meydanı

Sağanak Yağış Kamera 

-Cep telefonu kamerasından su altında kalan cadde ve sokaklar

( HATAY ) -- İskenderun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken Atatürk Anıt Meydanı da su altında kaldı. İskenderun’da sabaha karşı şiddetini arttıran sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şehrin ana caddeleri ve İskenderun Adana yolunda su taşkınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı. Şiddetli yağışlarda benzer görüntülerin yaşandığı İskenderun'da özellikle sahil Atatürk Bulvarı Mete Aslan Bulvarı gibi şehrin önemli merkezlerinde yaşanan su taşkınları günlük hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor. (AHS-
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