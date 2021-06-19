Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Işıklı Gölü'nde sular çekildi, inekler merada değil gölde otladı

Işıklı Gölü'nde sular çekildi, inekler merada değil gölde otladı

Su içerisinden geçen ineklerden görüntü

Nilüfer Büyükbaş Hayvanlar Akalan Cep Telefonu Büyükbaş Hayvan 

-İneklerin su içerisindeki hallerinden drone görüntüsü
-Detaylar

( DENİZLİ -ÖZEL-DRONE)- Suların çekildiği Işıklı gölünde yüzerek gezebilen inekler, taze otlarla ziyafet çekti DENİZLİ

- Denizli'de kuraklık nedeniyle su seviyesi yarı yarıya düşen nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, büyükbaş hayvanlar için doğal bir beslenme ortamı oluşturdu. Suların çekildiği Işıklı Gölü'nde yüzerek gezebilen inekler, taze otlarla ziyafet çekti. Yaşanan kuraklık nedeniyle Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü’nde su seviyesi yüzde 50 azaldı. Çekilen sular nedeniyle, göl sahası içinde bulunan küçük adacık ve yarım adalar ortaya çıktı. Sazlıklarla kaplanan adalarda çimenler ve doğal otlar yetişti. Göl etrafında doğal beslenen büyükbaş hayvanlar ise, yüzerek rahatlıkla gezebilmeye başladıkları göl içindeki adacıklarda yetişen otları ve çimenlere ulaşma fırsatı yakalandı. Suyun içinden yüzerek kuraklık nedeniyle oluşan adalara gidip beslenmeye başlayan inekler, gölde uzun zamandır ortaya çıkmayan bu doğal beslenme alanlarının keyfini çıkardı. Karınlarını doyuran inekler, tekrar yüzerek karaya çıkarak ahırlarına gitti. Göl içindeki Nifüler çiçeği tarlalarına ziyarete gitmek isteyenlere rehberlik yapan Özer Çetinkaya, yüzme öğrenen ineklerin görüntülerini cep telefonuyla çekmeyi başardı. İneklerin yüzerek göl içindeki adalara gitmeleri, karınlarını doyurup aksam yüzerek karaya çıkmaları ve ahırlarına gitmeleri kamera görüntülerine yansıdı. Baraj gölü içerisinde doğal beslenen ineklerin et ve süt veriminin arttırdığı ve tüylerinin çok parlak olduğu dikkatlerden kaçmadı.
İlgili Foto Galeriler
7 Bin 500 Yıllık Matkap Ucu7 Bin 500 Yıllık Matkap Ucu
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement