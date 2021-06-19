Işıklı Gölü'nde sular çekildi, inekler merada değil gölde otladı

-İneklerin su içerisindeki hallerinden drone görüntüsü

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( DENİZLİ -ÖZEL-DRONE)- Suların çekildiği Işıklı gölünde yüzerek gezebilen inekler, taze otlarla ziyafet çekti DENİZLİ



- Denizli'de kuraklık nedeniyle su seviyesi yarı yarıya düşen nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, büyükbaş hayvanlar için doğal bir beslenme ortamı oluşturdu. Suların çekildiği Işıklı Gölü'nde yüzerek gezebilen inekler, taze otlarla ziyafet çekti. Yaşanan kuraklık nedeniyle Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü’nde su seviyesi yüzde 50 azaldı. Çekilen sular nedeniyle, göl sahası içinde bulunan küçük adacık ve yarım adalar ortaya çıktı. Sazlıklarla kaplanan adalarda çimenler ve doğal otlar yetişti. Göl etrafında doğal beslenen büyükbaş hayvanlar ise, yüzerek rahatlıkla gezebilmeye başladıkları göl içindeki adacıklarda yetişen otları ve çimenlere ulaşma fırsatı yakalandı. Suyun içinden yüzerek kuraklık nedeniyle oluşan adalara gidip beslenmeye başlayan inekler, gölde uzun zamandır ortaya çıkmayan bu doğal beslenme alanlarının keyfini çıkardı. Karınlarını doyuran inekler, tekrar yüzerek karaya çıkarak ahırlarına gitti. Göl içindeki Nifüler çiçeği tarlalarına ziyarete gitmek isteyenlere rehberlik yapan Özer Çetinkaya, yüzme öğrenen ineklerin görüntülerini cep telefonuyla çekmeyi başardı. İneklerin yüzerek göl içindeki adalara gitmeleri, karınlarını doyurup aksam yüzerek karaya çıkmaları ve ahırlarına gitmeleri kamera görüntülerine yansıdı. Baraj gölü içerisinde doğal beslenen ineklerin et ve süt veriminin arttırdığı ve tüylerinin çok parlak olduğu dikkatlerden kaçmadı.

