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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Irmakta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin etti

Irmakta yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin etti

Irmakta ölen balıkların çekilmesi

Elektrik Santrali Oksijen Ölü Balık Irak 

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( KASTAMONU )- Ölü balıkların yaşandığı nehirde inceleme başlatıldı KASTAMONU

- Kastamonu'nun Hanönü ilçesinden geçen Gökırmak‘ta yaşanan toplu balık ölümleri, vatandaşları tedirgin etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ölümlerle ilgili inceleme başlattı. Hanönü'nden geçen ve Kızılırmak'ın kollarından biri olan Gökırmak'ta sazan, yayın ve kaya balıkları bilinmeyen bir nedenle ölerek su yüzüne çıktı. Irmakta yaşanan toplu balık ölümlerini görerek şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgeye girerek inceleme başlattı. Irmak ve ölü balıklarından örnek alan yetkililer, yaşanan ölümlerinin sebebini belirlemek çalışma başlattı. Yaşanan balık ölümleri hakkında açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Burak Eminoğlu, akşam saatlerinde Gökırmak nehrinde balık ölümleri ihbarı üzerine inceleme başlattıklarını söyledi.

Nehirden ve ölü balıklardan numuneler aldıklarını söyleyen Eminoğlu, gereken araştırmanın yapılacağını belirtti.
Ölümler hakkında değerlendirme yapan ilçe yetkilileri ise nehir yatağında su seviyesi mevsim koşulları dolayısı ile azalmasının sudaki oksijen miktarını azaltabileceğini, su miktarının arttırılması için bölgedeki hidrolik elektrik santralinden nehir yatağına su bırakılması için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldığını söylediler. (EY-GY-NSO-BA-Y)
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