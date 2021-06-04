Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı

İTFAİYE EKİPLERİNİN YAVRU KÖPEĞİ KURTARMA GÖRÜNTÜSÜ

( AMASYA ) AMASYA

Kanald Yavru Köpek Köpek Irak 


- Amasya'nın Suluova ilçesinde kanala düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı. Suluova Devlet Hastanesi mevkiinde kanaldan yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, ölmek üzere olan yavru köpeği kısa sürede kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek daha sonra bulundukları yerde bekleyen anne köpeğin yanına bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement