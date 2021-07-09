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İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı

İpte asılı kalan güvercini esnaf kurtardı

İpte asılı kalan güvercinden detay

Esnaf Kamera Cep Telefonu Hayvan 

-Esnafın güvercini kurtarması
-Röportaj

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ta ayağı ipe dolanarak çatıda asılı kalan güvercini çevredeki esnaf kurtardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bulunan yeni buğday pazarında meydana geldi. Bir güvercinin ayağı ipe dolanınca çatıda asılı kaldı. O sırada güvercini çırpınırken gören hayvan sever esnaf hemen güvercinin yardımına koştu. Yükleme bandını alan esnaf üzerine çıkarak mahsur kalan kuşu özgürlüğüne kavuşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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