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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
İnsanlar kirletti, dalgalar geri verdi...Dalgalar denize atılan çöpleri sahile çıkarttı

İnsanlar kirletti, dalgalar geri verdi...Dalgalar denize atılan çöpleri sahile çıkarttı

çöplerden görüntü

Yürüyüş Yolu 

-sahilde spor yapanlar
-ağaç kütüklerini taşıyanlar
-İsmail Şişik ile röp.
-detaylar

( TRABZON -ÖZEL)- Kimisi çöplere aldırmadan sabah sporunu yaptı kimisi de dalgaların kıyıya çıkardığı ağaç kütüklerini evlerine getirdi. TRABZON

- Karadeniz’de birkaç gündür oluşan aşırı dalgalar, denize atılan çöpleri geri verirken dalgaların getirdiği çöpler sahilde çirkin görüntü oluşturdu. Bazı vatandaşlar çöplere aldırmadan sabah sporunu yapmaya devam ederken bazıları da sahile çıkan ağaç kütüklerini sırtlayıp evlerine getirdi. Trabzon’un en önemli yürüyüş yerlerinden olan Faroz-Beşirli arasında yer alan sahil kısmında birkaç gündür oluşan aşırı dalgaların getirdiği çöpler çirkin görüntü oluştururken vatandaşlar da bu durumdan oldukça rahatsız. Vatandaşlar, “Denize atılan çöpleri deniz mutlaka bir gün geri verir” sözünü doğrularken çöplerin denize değil çöp kutularına atılmasını istediler. Saban sporu için Faroz Sahili'ndeki yürüyüş yoluna gelen İsmail Şişik, “Sahildeki pisliği görüyorsunuz biz de burada spor yapıyoruz. Bir an önce buranın temizlenmesini bekliyoruz. Sonuçta bunlar bizim denize attığımız çöpler. Deniz muhakkak senin attığını sana geri verir. Bugün vermezse yarın verir. Onun için çöplerimizi denize değil çöp kutularına atmalarını rica ediyoruz” dedi.

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