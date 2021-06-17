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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
'İnsan yüzlü örümcek' İzmir’de de görüldü

'İnsan yüzlü örümcek' İzmir’de de görüldü

Örümcekten görüntüler

İnsan Yüzü 

-İlgi Keleş’in konuşması

( İZMİR ) - "İnsan yüzlü örümcek" İzmir’de de görüldü İZMİR

- İzmir’in Kiraz ilçesinde yaşayan ev hanımı İlgi Keleş, evinin bahçesinde halk arasında “İnsan yüzlü örümcek” olarak bilinen “Thomisus Onustus” örümceğine rastladı. Örümceğin insan yüzüne benzediğini görünce çok şaşırdığını söyleyen Keleş, daha sonra örümceği doğaya saldı. Kiraz ilçesinde yaşayan İlgi Keleş, bahçesinde bulunan çiçeklerin arasında daha önce görmediği bir örümceğin olduğu fark etti. Daha sonra örümceğin yanına yaklaşan İlgi Keleş, çiçekleri aralayarak örümceğin insan suratına benzediğini gördü. Gördüğü örümcek karşısında şaşkına dönen Keleş, ardından örümceğin görüntülerini telefonuyla kaydetti.
Örümceği bir kavanoz içine alıp gözlemleyen Keleş, daha sonra örümceği yeninden doğaya saldı. Görünce çok şaşırdı “İnsan yüzlü örümcek” hakkında konuşan İlgi Keleş, ”İlk kez gördüm ve çok şaşırdım. Bir de baktım insan yüzü gibi bir yüzü var. Oğluma gösterdim; o da çok şaşırdım. Çiçeklerin arasında buldum. Şimdi onu doğasına salacağız” dedi.
Halk arasında “insan yüzlü örümcek” olarak bilinen ve Latince adı “Thomisus Onustus” olan örümcek, 5 gün önce Manisa’nın Yunus Emre ilçesinde de görülmüştü. Türkiye’de “Köşeli yengeç örümceği” adı da verilen örümcek, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer tarafından tanımlanmıştı. Örümceğin zehirli bir yapıya sahip olduğu biliniyor. (SY-HG-
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