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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu

İnşaat sırasındaki toprak kayması korkuttu

-Yaşanan kayma alanından detay

Efes Uttu Toprak Kayması İnşaat Temeli 

--Yapılan röp ve alana toprak dökülmesi

( BİLECİK ) - (ÖZEL)- Yeni inşaatın temel çalışması yapılırken, yandaki 2 katli binanın temeli kaydı BİLECİK

- Bilecik’te boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası 2 katlı yan evin temelinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası yan evin temelinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasında herhangi bir yaralanan olmazken, alana hemen toprak dökülerek önlem alındı. Ardından inşaatı yapacak firma toprak kaymasının yaşandığı bölgeye hemen kalıp çakarak beton döktü. Toprak kaymasının yaşandığı ve boşaltılmayan 2 katlı binada yaşayan rahat bir nefes aldı. Binanın alt katında büfe işleten Mehmet Turmaz, bir anda ses geldiğini ve dışarı çıktığında ortalığın toz duman olduğunun anlattı. (CKT-y)
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