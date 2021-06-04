Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti

İngiliz Savaş Gemisi 'HMS Trent' İstanbul Boğazından geçti

Geminin geçişinden görüntü

Savaş Gemisi Akkale 

-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli geminin geçişi Ortaköy’den görüntülendi İSTANBUL

- İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan ilerleyerek Çanakkale Boğazına doğru yol aldı. Geminin geçişi Beşiktaş Ortaköy’den görüntülendi. İngiliz Donanması'na ait P224 borda numaralı 'HMS Trent' isimli savaş gemisi Karadeniz’den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Ortaköy Sahilinden saat 19.30’da görülen savaş gemisine geçişi esnasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. P 224 borda numaralı HMS Trent isimli gemi Çanakkale Boğazına doğru yol aldı. Geminin geçişi Ortaköy’den görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement