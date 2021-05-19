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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sürüyor

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sürüyor

detaylar ve röpler

( VAN ) - VAN

Ali Bal Endemik İnci Kefali Balık Türü 


- Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığı, üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç ederken izleyenleri adeta mest ediyor. Van Gölü’nde yaşayan inci kefali balığının tatlı sulara göç yolculuğu devam ediyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir balık türü olan inci kefalinin her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı sulara doğru başlattığı göç izleyenlere görsel şölen sunuyor. Suyun akışının tersine doğru yüzen ve önüne çıkan engelleri uçarak aştığı için ’uçan balık’ olarak da adlandırılan inci kefali, üremek için başlattığı yolculuğunu Van Gölü’ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay üzerindeki balık bendine akın eden vatandaşlar, hem piknik yapıyor hem de bu muhteşem göç yolcuğunu izliyor. İnci kefali balığının muhteşem yolculuğunu izlemeye gelen vatandaşlar, “Balıklar suyun akışının tersine göç ederek görsel şölen sunuyor. Bu şöleni herkesin görmesi gerekir. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz” dediler. (MSA-Y)
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