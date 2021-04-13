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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor

İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor

- havalimanı detay

Sosyal Tesis Apron Allah 

--çalışmalar detay
--Havalimanı drone detay
--vali inceleme
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( SİVAS -DRONE)- Sivas’ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanı zamanla ineklere otlak olmuştu, Sivas Valiliğinin girişimleri ile yenilenen hava alanının 2021 Yaz'ında yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor SİVAS

- Sivas’ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanı yenileniyor. İlk inişin ise 2021 yazında olması planlanıyor. Sivas’ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak, kendisi tarafından yapılan ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havaalanı özelleştirilmesinin ardından meraya dönüşmüştü. Sivas Valiliğinin girişimleri ile Türkiye'nin ilk hava limanlarından birisi olan bu alan yeniden hayat buluyor. 200 dönümlük arazi üzerine yapılan havaalanında yenileme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçenin ulaşımına ve turizm potansiyeline kazandırılacak olan havaalanına ilk inişin ise önümüzde yaz döneminde olması planlanıyor. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, uzun süre atıl kalan havaalanında incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, "Ocak ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılarak, 2021 yazında ilk inişi planlıyoruz inşallah. Bu, Divriği için büyük bir heyecan ve önemli bir imkan" dedi.
Bölgeye pistler, apron, hangarlar, eğitim okulu, sosyal tesisler inşa edilerek, lavanta bahçeleri ile de güzel bir görünüm sağlanacak. (DK-GF-
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