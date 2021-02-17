Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı

İlk defa kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler karın keyfini doyasıya yaşadı

-Drone ile kayak merkezinden detay

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Ziyaretçiler Öğrenciler Kar Yağışı 

--telesiyejlerden detay
--snowboard yapanlardan detay
--Afrikalı öğrencilerden detay
--afrikalı öğrenciler ile röp
--kızakla kayan çocuklardan detay
--çocuklarla röportaj

( KARABÜK -DRONE) KARABÜK

- Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören ve ilk kez bir kayak merkezine giden Afrikalı öğrenciler Keltepe Kayak Merkezi'nde karın keyfini doyasıya yaşadı. Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleri ile hizmet veren tesis hafta içinde kayakseverlerin gözdesi oldu. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte ziyaretçiler 2 bin rakım yükseklikte bulunan kayak merkezinin doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparken, çocuklar da aileleri ile kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışının ardından birçok kentten misafirlerinin akınına uğrarken, yaşamlarında ilk defa kayak merkezine giden Afrika kıtasının Çad’lı ve Somali’li öğrencileri keyifli bir gün geçirip karın keyfini doyasıya yaşadı. Ülkelerinde kar yağmadığını belirten öğrenciler Keltepe Kayak Merkezi’nde oldukları için mutlu olduklarını söylediler. Uzun zamandır pandemi dolayısıyla evinde kaldığını ifade eden 12 yaşındaki Eray Alagöz, ağabeyi ile kayak merkezinde karın keyfini çıkardıklarını kaydetti.
Öte yandan kayak sırasında kızaklarla kayan bazı vatandaşlar da küçük çaplı yaşadıkları kazalara ise 112 ekipleri müdahale etti. (RB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı