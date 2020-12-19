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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler

İkiz şelalelerde kartpostallık görüntüler

Akan ikiz şelalelerden detaylar

( ORDU -ÖZEL) ORDU

Şelale Ziyaretçiler Şili Sonbahar 


- Ordu’nun Kumru ilçesinde bulunan ve az sayıda kişi tarafından bilinen ‘ikiz şelaleler’, yaprak dökümüyle birlikte kartpostallık görüntüler sunuyor.Ordu’nun, birbirinden eşsiz yaylaları, yaz aylarında yeşilin her tonunu bünyesinde bulundurduğu gibi, diğer mevsimlerde de ayrı bir güzellik ortaya koyuyor. Ordu genelinde bulunan ve bazıların halen az sayıda kişiler tarafından bilinen şelaleler de, yaz aylarında olduğu kadar sonbahar ve kış aylarında da eşsiz bir manzara ortaya çıkartıyor.Kumru ilçesi Duman Mahallesi’nde bulunan ve az sayıda kişi tarafından bilinen, iki farklı noktadan göle akan ‘ikiz şelaleler’ de ziyaretçilerini bekliyor. Karadeniz ormanlarının arasında bulunan ve yaprak dökümüyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturan şelaleler, kimi zaman ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisi oluyor.
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