İki imparatorluk gören 641 yaşındaki çınar ağacı asırlara meydan okuyor

-ağaçtan detay

-ağaç ve çevresi detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- 641 yıllık dev Çınar ağacı havadan görüntülendi İSTANBUL



- Çekmeköy ilçesine bağlı Sırapınar'da bulunan 641 yaşındaki Çınar ağacı heybetiyle asırlara meydan okuyor. İki imparatorluk gören, 12 metre uzunlukta ve 296 cm çapındaki 6 asırlık Çınar ağacı görenleri hayrete düşürüyor. 641 yaşındaki dev Çınar ağacı havadan görüntülendi. Çekmeköy ilçesine bağlı Sırapınar Köyü'nde bulunan 6 asırdan daha yaşlı Doğu Çınarı, heybetiyle görenleri hayrete düşürüyor. 641 yıl yaşıyla gölgesinden iki imparatorluk geçmiş olan çınar ağacı hâlâ dimdik ayakta duruyor. Asırlara meydan okuyan çınar ağacı, 12 metre uzunluğunda, 296 cm çapında ve bin 280 cm gövde çevresine sahip. Bizans ve Osmanlı dönemine şahitlik etmiş olan 6 asırlık çınar ağacı anıt ağaç olarak kabul görüyor. Doğanın kendisine bahşettiği uzun ömründen dolayı geçmişi geleceğe bağlayan Doğu Çınarı yemyeşil yapraklarıyla göz büyülüyor. Çekmeköy'de bulunan bu görkemli anıt ağacın bakımı, Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılıyor. İki imparatorluk görmüş, 641 yıllık Çınar ağacı drone ile havadan görüntülendi. (CGK-

