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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Iğdır yoğun sis altında

Iğdır yoğun sis altında

KENT MERKEZİNİN FAKLI NOKTALARINDAN DETAY

Hava Sıcaklığı Karayolları 

-TRAFİK EKİPLERİNİN DENETİMLERİ DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kent merkezinde etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Iğdır’da sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Kent merkezinde yoğun sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Iğdır Doğubayazıt karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Şehir merkezi sis bulutu içinde adeta kaybolurken, ekipler ise denetimlerine devam ettiği görüldü.

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