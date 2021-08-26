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Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru

Iğdır Millet Bahçesi'nde sona doğru

IĞDIR MİLLET BAHÇESİ İNŞAATINDAN DETAY

Bisiklet Yolu Sosyal Tesis İnşaat Alanı Kıraathane Ali Gören 

-ŞANTİYE ŞEFİ BERAN MUSAOĞLU İLE RÖP.
-DETAYLAR

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- “Daha Çok Yeşil” anlayışı doğrultusunda Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinden biri olan gelindi.Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesi’nde yapımına başlanan millet bahçesi için çalışmalar sürüyor. Hakveyis Mahallesinde 90 bin metrekarelik eski kum ocağı üzerinde yapılan millet bahçesinde gezinti yolları, bisiklet yolu, spor sahaları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi ve diğer sosyal donatılar yer alıyor. Sona doğru gelinen projenin Ekim ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniliyor. Projenin tüm hızıyla devam ettiğini belirten şantiye şefi Beran Musaoğlu, “Burası toplam 125 bin metrekare üzerine 1800 metrekare inşaat alanına sahip ve 24 bin metrekare biyolojik üretim olan bir sosyal tesis alanına sahip. Ekim ayının ilk haftası inşallah bu parkı Iğdır halkının hizmetine sunacağız. Park sınırları içinde toplam 1500 metre yürüyüş parkuru ve 1500 metre bisiklet parkuru bulunmaktadır. Ayrıca 1350 metrekare çocuk oyun parkı grubu da bulunmaktadır” dedi.
Iğdır millet bahçesi ile ilgili önceden paylaşılan bitmiş hali gören vatandaşları kendine hayran bırakmıştı.
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