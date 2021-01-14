Iğdır-Doğubayazıt karayolunda sis etkili oldu

-KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN DETAY



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü. Iğdır’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesini düşürdü. Çevre yolunda yoğun sis etkili olurken, hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü. Iğdır Doğubayazıt karayolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürüp sis farı yakarak trafikte seyretti.



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