Iğdır’da sonbaharın renkleri böyle görüntülendi



- Iğdır’da sonbahar mevsiminin başlamasıyla ağaçlar yaprak döküp sararınca ortaya çıkan renk cümbüşü drone ile havadan görüntülendi. Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır’da sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşandı. Havadan görüntülenen Iğdır sonbahar güzelliği, ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekti. Yaz aylarında yeşilin her tonunun bulunduğu Iğdır’da, kış ayının yaklaştığı ise bitki örtüsünden belli olmaya başladı.

Her yıl bu vakitlerde oluşan sonbahar mevsimi renkleri, sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.



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