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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Iğdır’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Iğdır’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu



( IĞDIR ) IĞDIR

Sağanak Yağış Akalan Dolu Yağışı 


- Iğdır’da aniden başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Iğdır kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren doluyla beraber sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağmur Iğdır şehir merkezini etkisi altına alırken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı yerlere sığındı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. (SA-ÖB)
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