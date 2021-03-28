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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı

İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı

Olay yerine giden paletli araç cep telefonu görüntüler

Mahsur Kaldı Jandarma Bild Paletli Araç Cep Telefonu 

-Vatandaşların kurtarılması
-Detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köylüleri içme sularının kesinti nedeni bulmak için gittikleri arazide kar ve soğuktan dolayı mahsur kalınca Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurtarıldılar. Yaklaşık üç gündür köye su gitmeyince köyden bir grup vatandaş kesintinin nedenini bulmak için suyun kaynağına gitti. Köyden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunan mevkide kar ve soğuktan dolayı mahsur kalan köylülerin imdadına AFAD yetişti. Arazide mahsur kalan 8 köylüyü almak için traktörle olay yerine giden 6 kişide traktörün kara saplanmasından dolayı mahsur kaldı. Olayı jandarma ve AFAD’a bildiren köylüler yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (VO)
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