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İç Anadolu'nun doğa harikası Savcılı Plajı, gün batımı manzarasıyla hayran bıraktı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İç Anadolu'nun doğa harikası Savcılı Plajı, gün batımı manzarasıyla hayran bıraktı

İç Anadolu'nun doğa harikası Savcılı Plajı, gün batımı manzarasıyla hayran bıraktı

savcılı bölgesinden görüntüler

Mescid Restorasyon Yürüyüş Yolu Savcı Yasaklar 

-gölde gün batımı görüntüleri
-detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de sıcak havadan bunalan vatandaşların uğrak mekanlarından birisi olan Savcılı Plajı, gün batımı manzarasıyla da kendine hayran bıraktı. Anadolu'nun plajı olarak bilinen ve restorasyon nedeniyle kapalı olan Savcılı Plajı, yasaklara rağmen de halkın tercihleri arasında ön sırada yer alıyor. Savcılı Plajı İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı halde tutuluyor. Şantiye alanı olması nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen plajda Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla da kendine hayran bırakıyor. Bölgede yapılan projede; "Mesire alanı, çocuk oyun parkları, cafe ve restoranlar, mescid, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark" gibi bölümler yer alıyor. Hayata geçirilecek destek projesi ile birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artmasına imkan sağlanacağı düşünülüyor.
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