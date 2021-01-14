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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hortum serayı vurdu

Hortum serayı vurdu

Seranın yıkılan bölümünü toparlayan üretici

Hasar Tespit 

-Seranın yıkılan bölümlerinden detaylar
-Üretici Nuri Çelik ile röp.
-Yerinden sökülen direkler
-Seranın dışarıdan görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'de yaklaşık 2.5 dönüm seranın bir bölümü hurdaya döndü MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtınayla birlikte oluşan hortum, domates serasını yerle bir etti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçtepe Mahallesi Çamlıtepe mevkisinde sağanak ve rüzgarla birlikte kısa süreli bir hortum oluştu. Ormanlık alandan geçen hortum daha sonra önüne aldığı domates serasının bir bölümünü adeta hurdaya çevirdi. 2.5 dönümlük serada yaklaşık 30 bin lira maddi hasar oluşurken, çevresinde bulunan açıktaki sebze tarlaları da kısmen zarar gördü.Hortumdan zarar gören seranın sahibi üretici Nuri Çelik, "Bölgemizde yaşanan kısa süreli rüzgar ve hortum seramda büyük hasara yol açtı. Zayiatım çok büyük. Seranın direkleri oynadı, naylonlar yerinden fırladı. Domateslerim sel içinde çamurun içinde kaldı. Allah'tan gelene yapacağım bir şey yok. 25-30 bin lira civarında zararım var" dedi.
Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hortumdan zarar gören sera ve çevresinde ön hasar tespit çalışması yapılacağı, kesin hasarın bu tespitin ardından belirleneceği öğrenildi.
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