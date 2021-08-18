Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
- Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

- Hizan'ın taş evleri görenleri kendine hayran bırakıyor

Taş evler drone görüntüsü

Mimari Belgesel Belgesel Film Turist Irak 

-taş evler genel görüntüler
-Yönetmen-Sedat Kıran- RÖP

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Hizan ilçesinde tarihi dokusunu koruyan taş evler yapıtlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Taş ve tahtalardan yapılan 2 ve 3 katlı evlerin 200-300 yıllık tarihi herkesi kendine hayran bıraktırıyor. Hizan’da bulunan taş evler, adeta zamana meydan okuyarak günümüze kadar ayakta kalmış olması, kentte eşsiz bir güzellik katıyor. Mimari yapılarını gözler önüne seren Hizan’ın taş evleri, turistlerin yanı sıra sinemacıların, belgeselcilerin, fotoğraf severlerin ve gazetecilerin de ilgi odağı haline geldi. Bölgede görsel anlamda 200-300 yıllık taş evleri dengbejik çalışması için Hizan’ın taş evlerini görüntüleyen yönetmen Sedat Kıran; “Bölgede belgesel anlamında çalışma yapıyorum. Eski kültürlerin korunması anlamında dengbejlik anlamında belgesel filmler yapıyorum. Uzuntaş köyü soğuk iklimden dolayı farklı bir mimari oluşturmuş. 200 yıllık bir mimari taş ve tahtalardan 2-3 katlı evler birbirinin bahçesiyle birleşiyor. Görsel olarak muazzam bir özelliğe sahip ve bu yapıların korunması gerekiyor. Tabi burası fotoğrafçılarında uğrak yeri birçok anlamda da bunu görüyoruz. Bizde buraya belge filmimizi çekmeye geldik” dedi.
(MT-ŞAK-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı