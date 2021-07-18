Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Kocaeli'de sahiller boş kaldı

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( KOCAELİ -ÖZEL)- Serinlemek isteyen vatandaşlar plajlara akın ederken, İzmit sahilleri boş kaldı KOCAELİ



- Kocaeli’de termometreler 35 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Serinlemek isteyen vatandaşlar plajlara akın ederken, İzmit sahili ise bunaltıcı hava sıcaklığı sebebiyle boş kaldı.Kocaeli'de termometreler 35 derece gösterirken, hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı. Hafta sonları yoğunluğun görüldüğü İzmit sahilleri sıcak hava ve bayram tatili sebebiyle boş kalırken, serinlemek isteyen vatandaşlar Kocaeli’nin turizm bölgesi olan Kandıra'yı tercih etti. Sahile serinleme umuduyla gelen vatandaşlar da umduğunu bulamazken, ağaç gölgeleri altında dinlendi."Ben daha böyle sıcak görmedim"Serinlemek için sahile geldiğini ancak sahilin de çok sıcak olduğunu ifade eden Emin Şehmuz Kaynak, "Diyarbakırlıyım, bizim orası 45-50 dereceyi görür ama bu sene çok farklı nem de var. Serinlemek için öyle bir sahile gelelim dedik, burası da aynı. Bir şekilde artık serinlemenin yolunu bulmamız lazım, yeni yollar keşfetmemiz lazım. İnsanlar daha güzel kesimlere yönelmiş, Kandıra, Kerpe, Cebeci gibi turizm bölgelerine gidiyorlar. Bazıları da sıcaktan dışarı çıkmıyor, daha mantıklı bir açıklaması yok. Vatandaşlar bol bol su içsinler, çok terliyoruz, su kaybediyoruz. Bayılıp düşenler oluyor sıcaktan" şeklinde konuştu.

"Sıcak havalarda kendimizi yeşilliğe atıyoruz"Sıcak havada serinlemek amacıyla sahile geldiğini belirten Polat Şanlı, "Serinlemek için sahile geldik. Allah’tan sahil bugün çok boş. Herkes Kerpe’ye, Kefken’e yüzmeye gitmiş. Genelde sıcak havalarda kendimizi sahile, yeşilliğe atıyoruz. Ağaçların altında, gölgelerde serinlemeye çalışıyoruz. Malum korona virüs de var, maskesiz oturabileceğimiz alanlar da müsaitse oralara geçiyoruz" dedi.



