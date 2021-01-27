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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler

Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler

-Sürücünün kediyi çıkarması için çabalaması

Bild Irak 

--İtfaiyeye çekilen kedinin çıkarılma çabası
--Hırçın kediden detay
--röportaj

( SİVAS )- Sivas’ta otomobilin motor kısmına giren yaramaz kedi ekipleri alarma geçirdi, yapılan çalışmalar sonrası kedi girdiği yerden çıkarıldı SİVAS

- Sivas’ta otomobilin motor kısmına giren yaramaz kedi ekipleri alarma geçirdi, yapılan çalışmalar sonrası kedi girdiği yerden çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre olay Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk bulvarı caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 34 BCH 009 plakalı otomobilin motor kısmına kedi girdi. Kedinin zarar görmesini istemeyen sürücü, aracı kenara çekti. Yaklaşık yarım saat dil döken sürücü daha sonra kedinin çıkması için kedi sesi dinletti hamsi uzattı. Ama yaramaz kedi bir türlü girdiği yerden çıkmadı. Durum Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptığı ilk çalışmada kedinin çıkaramayacağını anlayınca aracı itfaiye müdürlüğünü çektirdi. Burada, yaklaşık yarım saat boyunca kedinin çıkarılması için çabalayan ekipler kediyi çıkarmayı başardı. Oldukça hırçın olduğu görülen yaramaz kedi, doğaya bırakıldı. (OE-GF-
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