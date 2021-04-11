Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı

Heyelan sonrası dev kayalar yolu kapattı

iş makinesi ile heyelan bölgesinde yol açma çalışması

( BARTIN ) BARTIN

İş Makinesi Sağanak Yağmur Gesi Yağan Toprak Kayması 


- Bartın’ın Hasankadı beldesine ulaşım sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle dev kayalar yolu kapatırken yapılan çalışma ile yol yeniden ulaşıma açıldı. Bartın’ın Hasankadı Beldesine ulaşım sağlayan karayolun heyelan meydana geldi. Etkili olan sağanak yağmurların ardından Hanyeri köyü mevkiinde meydana gelen heyelanda dev kayalar yolu ulaşıma kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu heyelan yaşanan bölgede tehlikenin devam ettiğine dikkat çekerek, “Son günlerde yoğun şekilde yağan kar ve yağmurdan dolayı Tüloğlu ile Hanyeri arasındaki yolda sürekli kaya ve toprak kayması yaşanıyor. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.” Dedi. (BB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement