Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

Çalışmalardan görüntüler

Sağanak Yağış Doğal Afet Sağanak 

-Detaylar
-Röportaj

( ARTVİN )- Yolcu minibüsü şoförünün dikkati faciayı önledi ARTVİN

- Artvin’in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Can kaybının olmadığı heyelanda bazı araçlar hasar gördü. Artvin- Erzurum karayolu ise ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor. Toprakla kapanan tüneller ulaşıma açıldı Artvin-Erzurum karayolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede bulunan tünellerin girişleri toprakla doldu. Ekipler bu bölgede çalışmalarını sürdürerek tünelleri ulaşıma açtı. Facia şoförün dikkati sayesinde atlatıldı Yusufeli’nden Demirköy’e yolcu taşıyan Emrullah Pektaş, heyelanın geldiği görünce içeride bulunan 8 yolcuyu tek tek çıkartarak aracı terk etti. Toprak ve çamurla dolan araç kullanılmaz hale gelirken şoförün dikkati büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Sürücü Emrullah Pektaş, “Büyük bir doğal afet yaşadık. Araçta yolcular vardı, yolcuları çıkarttım sonra aracım kullanılamaz hale geldi” ifadelerini kullandı. (EB-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Çöl fırtınası bir şehri tuttuÇöl fırtınası bir şehri tuttu
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı