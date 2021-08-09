‘Hayır’ işleyeyim derken tarihi yapıyı bozuyordu

-Şadırvana kaplanmak isteyen mermerler detaylar

-Vatandaşın şadırvanda abdest alması

-Detaylar

-Röportaj

-Röportaj yapılan vatandaşın, şadırvana döşenmek isteyen mermerleri göstermesi

-Şadırvana işlem yapılırkenki fotoğraflar



( SAKARYA )- Tarihi camiinin şadırvanına mermer kaplamak istedi, tepki çekti- Mermerle kaplanmaya başlanan şadırvan, şikayetler üzerine sökülerek eski haline getirildi- Bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Abdulkadir Doğan:- “Vatandaşın tepkisi üzerine mermerler kaldırıldı ve eski halinde şuanda şadırvan” SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve tarihi 1300’lü yıllara dayanan Orhan Gazi Camii’nin tarihi şadırvanı, bir hayırsever tarafından mermerle kaplanmak istendi. Tepki ile karşılanan olay sonrasında mermerler tekrardan söküldü. Sakarya’nın tarihi simgelerinden biri olan ve yapımı 1300’lü yıllara dayanan Orhan Gazi Camii, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi camiinin tarihi şadırvanı ise geçtiğimiz günlerde bir hayırsever tarafından mermerle kaplanmak istendi. Tarihi şadırvanın musluk bölgeleri işçiler tarafından kaplanmaya başlarken bölge halkının tepkisiyle karşılaştı. Bölge halkının tepkisi ve şikayetleri üzerine mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.

Bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Abdulkadir Doğan ise daha önceki yıllarda bir şadırvan daha olduğunu, o şadırvanın kaplanması sonrasında tarihinin bozulduğunu ve ilerleyen zamanlarda da yıkılarak bir tarihin yok olduğunu ifade etti.

Kaplama olduğu takdirde tarihi özelliğini kaybediyor Uzun yıllardır Orhan Camii çevresinde esnaflık yapan Abdulkadir Doğan, “Tarihle özdeşleşmiş olan bir şadırvan burası. Tadilat yapılabilir ama tamamı ile mermer döşenmesi veya üzerinin başka bir şey ile kaplanması yanlış bir şey. Çünkü tarihi bir doku. Tarihi yenilerken, yeni bir şey yapıyorsanız da aslına uygunu olması lazım. Tamamı ile kaplanması yanlış bir şey, cemaatin tepkisi de bu yönde olmuştur. Biz yıllardan beri burada esnafız. Daha öncesinde böyle bir şadırvanımız daha vardı, onun yanına bir şadırvan daha yapılarak üstünü kapladılar ve daha sonrasında tamamı ile yıkıldı. Yine aynı sorun olabilir, zaten üzerine kaplama olduğu takdirde tarihi özelliğini kaybediyor. Tarihi dokularımız zaten az, bunlara özen göstermemiz ve sahip çıkmamız lazım. Bu konuda da sahip çıkılmış diye düşünüyorum. Tadilat önemli ama tarihi dokusuna uygun yapılmalı, o zaman herhangi bir kimse burada buna karşı çıkmaz. Burada bu işlem kime sorularak veya kimin izni ile yapıldı o konu ile ilgili bilgimiz yok. Vatandaşın tepkisi üzerine mermerler kaldırıldı ve eski halinde şuanda şadırvan” dedi.

(OK-BCT-

