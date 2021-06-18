Havuza düşen güvercini önce kurtardı, sonra sevdi

-Kayhan'ın güvercini kurtarması

-Güvercine müdahale etmesi

-Kayhan röportaj



( MALATYA )-Havuza düşen güvercini kurtardı, ‘güzelim ne oldu sana’ diye sevdi- Sulama havuzuna düşen güvercine hayat kurtaran müdahale MALATYA



- Malatya’da sulama havuzuna düşen kuşu, tripotla kurtaran duyarlı vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Doğa fotoğrafçısı Salih Kayhan, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde çekim için gezindiği esnada sulama havuzuna düşen bir güvercinin can çekiştiğini fark etti. Hayvanlara karşı duyarlı davranışlarıyla bilinen Kayhan, yanında bulunan kamera tripotu ile güvercini sulama havuzundan kurtardı. Nefes alabilmesi içinde güvercine müdahalede bulunan Kayhan, bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Duyarlı davranışıyla güvercini hayata tutunduran Kayhan, yaptığıyla takdir topladı. Kayhan’ın güvercini ‘Güzelim, ne oldu sana. Kendine geldin mi’ diyerek sevmesiyse dikkat çekti. Sulama havuzuna düşen güvercini tripotla kurtardığını belirten Kayhan, “Bu gün yine Konak Mahallesindeydim. Kelebek çekimine geldim. Biraz gezdikten sonra Beydağı’na çıkayım dedim. Sulama havuzuna bir bakayım dedim, neler var diye. Baktım suyun içinde kumru. Her vatandaş gibi bende bir doğa sever olarak hemen kurtarma çabasına girdim. Tripoyu uzattım, kenara çektim ve elimle aldım. Biraz güneşte kurumasını sağladım, 5 dakika kadar. Gölgede kurumasını sağladım” diye konuştu.



