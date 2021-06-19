Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

YAVRU KEDİNİN KURTARILMA ANLARI

Mahsur Kaldı Amatör Kamera Havalandırma Boşluğu Amatör Yavru Kedi 

-KEDİLERDEN GÖRÜNTÜLER
-İTFAİYE EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEN AYRILIŞI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kedinin, annesiyle buluşma anı dikkat çekti. Olay Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmanın terasında beslenen yavru kedi, havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kaldı. Anne kedi, yavrusunun mahsur kaldığını görünce sesler çıkartarak yardım istedi. Apartman sakinleri, durumu fark ederek İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdiler. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yavru kediyi kurtardılar. Kurtarılan yavru kedi ile annesinin buluşma ve annesinin yakınlaşma anı amatör kameraya yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement