Hava sıcaklığı eksi 12 dereceye düştü yapay sıcak su şelalesi dondu

--Kaplıcada donan şifa şelalesi

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( AFYON KARAHİSAR)- Şelalenin donduğunu görenler fotoğraf çektirmek için bir birleri ile yarıştı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları bölgesinde sıcak suyun aktığı yapay ‘Şifa Şelalesi’ hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi ile dondu. Hafta başından bu yana hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Sandıklı'da, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sandıklı ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. İlçede sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Hüdai Kaplıcaları bölgesinde sıcak suyun aktığı ‘Şifa Şelalesi’ dondu. Bir taraftan sıcak suyun etkisiyle buharların çıktığı şelalede diğer yandan buz sarkıtlarının muhteşem görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. İzmir’den tatil için Hüdai Kaplıcalarına gelen Sema Gökyer, “Şifa şelalerinden akan sıcak suyun donması buraya ayrı bir güzellik katmış. Çok güzel bir görsel oluşmuş. Burayı çok seviyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz. Odalarımız pandemi dönemi olduğu için herkes kendi alanında odalarda kalıyor. Ortak alanlar kapalı kaplıcalar temiz ve hijyenik” dedi.

Öte yandan, şelalenin donduğunu görenler fotoğraf çektirmek için bir birleri ile yarıştı (AB-GC-



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