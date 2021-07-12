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Hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı, vatandaş plaja akın etti

Plajdan ve denize giren vatandaşlar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Hafta Sonu Salda Plaj 


- Zonguldak Kapuz Plajı'nda hafta sonu yoğunluğunun ardından haftanın ilk günü de vatandaşlar denize akın etti.Hava sıcaklığının 25 ila 30 dereceye ulaştığı Zonguldak'ta vatandaşlar haftanın ilk gününde de denize akın etti. Yeni tip korona virüs salgınına rağmen denize akın eden vatandaşlar, maske ve mesafe kurallarına uymaya çalıştı.Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar denizin keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar da kumsalda güneşlenmeye çalıştı. Plaja hafta sonu ise 4 bine yakın vatandaşın geldiği öğrenildi. Plajdaki yoğunluğun haftanın ilk gününde de devam etmesi dikkat çekti.
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