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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hava sıcakları artınca Kayak merkezinde karlar eridi

Hava sıcakları artınca Kayak merkezinde karlar eridi

Kar üstüne kayak yapma çalışanlar

Hava Sıcaklığı Kayak Merkezi Çalışan Çocuklar Küresel Isınma Kar Yağışı 

- Kar topu oynayanlar
- Çocukların kızakla kayması
- Eriyen karlardan görüntü
- Çocuklarla röp
- Onur Doğan ile röp
- Kızakla kayan çocuklar ve ailelerden görüntü
- Orhan Çelik ile röp
- Kayak merkezinde eriyen karlardan görüntü
- Kayak merkezinden detay görüntüler

( KARABÜK -ÖZEL)- Kayak yapamaya giden vatandaşlar eriyen karların üzerinde kızakla kayma çalıştı KARABÜK

- Karabük’te kava sıcaklığını mevsim normallerinin üstünde seyretmesi sonucu Keltepe Kayak Merkezinde karlar eridi. Karabük'te bir yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’ geçtiğimiz hafta yağan ve 1 metreyi aşan kar yağışı sonrası kapılarını kış turizme açmıştı. Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 15 dereye kadar yükselmesi sonrası eridi. Adeta pistlerde karın kalmadığı kayak merkezine çocukları ile çıkan aileler ise pist dışında buldukları karda çocuklarını kızaklara bindirerek eğlendirmeye çalıştı. Her şeye rağmen buldukları kar da kızakla kayarak eğlenmeye çalışan çocuklar da yasaklardan dolayı hafta sonu gelemediklerini, hafta içi geldiklerinde ise karların hava sıcaklığından dolayı erimesiyle karın tadını çıkaramadıklarından yakındı. İzmir’den arkadaşlarına ziyarete gelen Onur Doğan, “ Keyifli bir tatil ama biraz daha kar olmasını bekliyorduk. Hafta sonu çok güzel kar vardı ancak kısıtlamadan dolayı çıkamadığımızdan gelememiştik. Bu rağmen çocuklar keyfini çıkarmaya çalışıyor. Keltepe cidden çok güzel ve keyifli bir yer ve insan nefes aldığını hissediyor” dedi.
Samsun’dan aile ziyaretine gelen Orhan Çelik isimli bir başka vatandaş ise “Beklediğim zi akrı bulamadık ama çocuklarımızla eğleniyoruz. Yükseklik yeterli seviyede olmasına rağmen küresel ısınması etkiliyor” diye konuştu.
(YE
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