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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldı

HATAY - Denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldı

- Caretta Caretta'ın çuvala takılması ve kurtarılması Hatay 'da denizde çuvala takılan carette carette yavrusu kurtarıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde denizde çuvala takılan caretta carette yavrusu Belediye ekiplerince kurtarıldı.Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz temizliği yaptığı sırada bir caretta carette yavrusunun denize atılan çuvala takıldığını fark etti.File yardımıyla tekneye alınan caretta caretta, çuvaldan kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.Bu anlar, Belediye ekiplerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Caretta Caretta Kamera Cep Telefonu Irak 

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