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Hatay’da su sümbülleri Asi Nehri’ni istila etti
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay’da su sümbülleri Asi Nehri’ni istila etti

Hatay’da su sümbülleri Asi Nehri’ni istila etti

-su sumbulleri

Uzunlu Su 

--su sümbulleri çoğunluğu
--su sumbullerin hafif olduğu yerler

( HATAY ) HATAY

- Lübnan’dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerine su sümbülleriyle kaplandı.Asi Nehri’nin yüzeyi su sümbülleriyle kaplandı. Samandağ yakasında su sümbülleri, hızla büyüyerek nehri istila etti. Vatandaşlar ise Hatay’ın incisi diye adlandırılan Asi Nehri’nden bu görüntünün giderilmesini istiyor.Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi sahillerinden denize dökülüyor.
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