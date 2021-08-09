Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu

-Rüzgar gülleri detayı



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şimşekler bir çok ilçeden izlendi. Belen ilçesinde bulunan rüzgar gülleri üzerinde yoğunlaşan şimşek çakmaları ise kartpostallık manzara oluşturdu. Hatay’ın Samandağ Yayladğı Antakya Belen ve Arsuz ilçelerinden yoğun olarak izlendiği şimşekler bir biri ardına iki saat boyunca Şelale şeklinde çaktı. O anlar bir çok vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

