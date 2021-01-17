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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da şiddetli yağış sonrası sel...Dere taşma noktasına geldi, evleri su bastı

Hatay'da şiddetli yağış sonrası sel...Dere taşma noktasına geldi, evleri su bastı

Taşan dere

Şiddetli Yağış 

-Su basan ev ve röportaj
-Bahçelerin su altında kalması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Arsuz ilçesinde özellikle sabaha karşı şiddetli yağmur nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı.Sağanak nedeniyle Arsuz’da neredeyse kurumuş olan Hacı Ahmetli Gözcüler arasındaki dere taşma noktasına gelirken Avcılarsuyu ve Haymanseki mahallelerinde bazı evleri su bastı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne, bir köprü ve ağıl zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu, kanal ve mazgallar tıkandı.Bölgede yağmur devam ederken, belediye ve Kızılay ekipleri tedbirleri alıp hazır bekliyorlar.
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