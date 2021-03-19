Hatay’da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerindeki kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; çöp konteynerinden atlayan kediyi dişleriyle yakalayan köpek, saniyelerce kediyi hırpalayarak zarar verdi. Olaydan bir süre sonra kedinin cansız bedenine ulaşıldı. (DY
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