Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay’da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi

Hatay’da köpeğin saldırısına uğrayan kedi can verdi

Kediye saldırı anı

( HATAY ) HATAY

Sokak Köpeği Köpek Kamera Çöp Konteyneri Saldırı 


- Hatay-

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çöp konteynerindeki kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; çöp konteynerinden atlayan kediyi dişleriyle yakalayan köpek, saniyelerce kediyi hırpalayarak zarar verdi. Olaydan bir süre sonra kedinin cansız bedenine ulaşıldı. (DY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement