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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da deniz taştı, iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı

Hatay’da deniz taştı, iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı

Denizin caddeye taşması

Seyyar Satıcılar 

-Deniz suyun iş yerine kadar gelmesi
-Devrilen seyyar eşyalar
-Deniz suyunun yola çıkması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde fırtına dolayısıyla deniz taştı bazı iş yerleri ve yollar sular altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Deniz Mahallesindeki bazı iş yerleri ve caddeler deniz suyu altında kaldı. Fırtınada bazı seyyar satıcıların araçları ve eşyalar devrilip etrafa dağıldı.
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