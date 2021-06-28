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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da betonlaşmaya tabutlu eylem

Hatay'da betonlaşmaya tabutlu eylem

Tabutlu yürüyüşün başlaması

Akalan Efes Kışla 

-Tabut ve halk detay
-Halkın alkışlaması
-Vatandaş konuşması
-Halktan sinem Kayıkçı röportaj

( HATAY )- Samandağ ilçesinde çarşı merkezinde betonlaşmaya karşı tabutlu eylem yapıldı HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde çarşı merkezindeki betonlaşmaya karşı tabutlu eylem yapıldı. Hızla betonlaşan ilçe merkezindeki yeşil alanların artırılmasını isteyen Nefes Almak İstiyorum İnisiyatifi, kent merkezinin betonlaşmasına tabutlu tepki gösterdi. "Yeşil bir kent meydanı istiyoruz" pankartı ve tabut ile yürüyüş yapan gruba, çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Eyleme katılan vatandaşlardan Sinem Kayıkçı, "Yeşil alanlardan arındırılmış bir çevrede yaşamak istemiyoruz. Özellikle yeşil alanların kent meydanlarının yok olmasını istemiyoruz. 2017 yılından beri bu alanın ve çevresinin hem trafik sorunlarından hem de ağaçlardan arındırılmasından dolayı yeşil alan için mücadele başlattık. Bu mücadelemizde sona geldiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bütün mücadelemize rağmen burası hala beton bir halde. Biz 2017 yılından beri betonlaşma hastalığına yakalandığını düşündüğümüz bu alanın tabutunu taşıyarak tepkimizi gösterdik" dedi.
(ALC-SO-Y)
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