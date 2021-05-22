Hatay’da Amik Ovası'nda hortum çıktı

-Hortumun ilerlemesi ve etkisini kaybetmesi



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da Amik Ovası'nın ortasında çıkan dev hortum, buğday tarlalarında etkili oldu. Hatay’da tarımın en önemli arazilerine sahip Amik Ovası'nda hortum çıktı. Dün geceden bu yana bölgede etkili olan ancak yaşamı olumsuz etkileyecek şiddette olmayan rüzgarın hava sıcaklığını arttığı Amik Ovası'nın ortasında oluşturduğu hortum şaşkınlığa yol açtı. Buğday tarlaları üzerinde yüzlerce metre ilerleyen hortum ova yakınındaki köylere ulaşmadan etkisini yitirdi.

