Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan 3 hortum heyecan yaşattı. Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte 3 hortum çıktı. Amatör kameralar tarafından denizde görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. (ALC-



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