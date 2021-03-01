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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu

Hatay açıklarında oluşan hortumlar korkuttu

Hortumlardan detaylar

( HATAY ) HATAY

Sağanak Yağış Kamera Uttu 


- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan 3 hortum heyecan yaşattı. Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte 3 hortum çıktı. Amatör kameralar tarafından denizde görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. (ALC-
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