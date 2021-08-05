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Hastalar Nemrut Dağı’ndaki buhar bacalarında şifa arıyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hastalar Nemrut Dağı’ndaki buhar bacalarında şifa arıyor

Hastalar Nemrut Dağı’ndaki buhar bacalarında şifa arıyor

Buhar bacası tabela görüntüsü

Göller Yabancı Turist Ziyaretçiler Turist Krater Gölü 

-Buhar bacası genel ve detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülerken, bünyesindeki buhar bacalarıyla da şifa dağıtıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sağlanan huzur ortamıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgenin turizm alanındaki önemi giderek artıyor. 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor. Nemrut Krater Gölü’ndeki buhar bacaları ve buz mağarası da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Buz mağarası kayaların altında adeta soğuk hava üfleyerek doğal klima görevi görürken, buhar bacaları ise buz mağarasının tam aksine dışarıya sıcak hava çıkarıyor. Buhar bacalarının astım, romatizma ve eklem ağrılarına iyi geldiğine inanılırken; yıllardır astım, romatizma ve eklem ağrıları olan vatandaşlar bacaların önüne gelerek çıkan sıcak havadan faydalanıyor.
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