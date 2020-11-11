- Hasankeyf’e 14 bin ağaç toprakla buluştu

-Batman valisi karşılanmasından detay

-Batman Valisi ağaç dikmesinden detay

-Öğrencilerin ağaçları dikmesinden detay

-protokol ağaç dikmesinden detay

-Vali Hulusi Şahin konuşmasından detay

-Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk konuşmasından detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 14 bin ağaç toprakla buluşturuldu. Hasankeyf ilçesindeki etkinliğe Vali Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, STK başkanları ile Hasankeyf ilçe yöneticileri katıldı.

Etkinlikte Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında 6 bin, Toprak Muhafaza Erozyon Kontrolü Projesinde de 8 bin olmak üzere toplam 14 bin ağaç toprakla buluştu. Etkinlikte konuşan Vali Şahin, geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 11. ayın 11. günü saat 11.11’de ülke genelinde tüm il ve ilçelerde Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini, bu sene 2. etkinliği Hasankeyf’te gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bundaki amacın Ülkenin yeşillenmesi olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, bu etkinliğin özelde Hasankeyf’te olmasının nedenini anlattı. İlçenin bir dönüşüm yaşadığını belirten Vali Şahin, "Hasankeyf’in dönüşüm ve gelişiminde tek eksik kalmış olan yeşil alandı. Biz de Milli Ağaçlandırma Gününde tam da buradan bir mesaj veriyoruz. Evlerimizi taşıdık, yeni bir şehir kurduk, ağaç ise birden olmuyor onu da yapacağız. Bugün burada iş makinaları taşocaklarının bozduğu yerde zemindeki kayalıkları delip içine toprak koyacak ve o çorak yeri de ağaçlandırmak için çaba verilmektedir. En zor ağaçlandırmayı yapıyoruz, kayayı delip ağaç dikiyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurumlar ve herkes daha yeşil bir Batman ve daha yeşil bir Hasankeyf için çalışıyor. Hedefimiz bugünün sloganı gibi ‘bugün fidan yarın nefes’ çabasıdır" dedi.

Ağaçlandırmanın ve ağacın önemini vurgulayan Vali Şahin, yetişkin ve olgunlaşmış bir ağacın yapraklarıyla beraber bir sezon boyunca 10 insanın tükettiği oksijeni sağladığını ifade etti.

Vali Şahin, 10 dekarlık bir ağaçlık alanda tüketilen karbondioksitin bir aracın 42 bin kilometrede salgıladığı karbondioksite eşdeğer olduğunu vurgulayarak, "Yani ağaç ve yeşillik bize nefes oluyor. Nefesimiz ancak ağaçlarla olur. Bu hususta orman fakiri bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden çok çalışmamız lazım. Batman ve özelde de Hasankeyf’i yeşil örtüye kavuşturmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu. (OA-YRT-



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