Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi

-Röportajlar

-Detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Kemal Sunal'ın ünlü Salako filminde kullanılan İnceğiz Mağarası'ndaki evlerin çöplük içindeki hali ziyaretçilerin tepkisine yol açtı İSTANBUL



- Çatalca’da bulunan İnceğiz Mağaraları, bakımsızlıktan ziyaret edilemeyecek hale geldi. Etraftaki çöplerin yaydığı koku ve mağaraların duvarlarına sprey boya ile yazılan yazılar ziyaretçilerin tepkisine yol açarken, mağaranın son hali ise drone ile görüntülendi. Tarihi M.Ö 5500’lü yıllara dayanan İnceğiz Mağaraları doğal yollarla şekil alan kaya kovuklarından oluşuyor. Daha sonraki yıllarda insanların farklı amaçlarla kullanmak için mağaraları oydukları gözlemlenebiliyor. Kemal Sunal’ın ünlü ‘Salako’ filmi ile de tanınan ve tarihi İnceğiz Mağaraları bakımsızlıktan ziyaret edilemeyecek hale geldi. Her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlayan İnceğiz Mağaraları çöp yığınlarının ve duvar boyalarının harabeye dönüştürmesi ziyaretlerin tepkisine yol açtı. “15-20 sene sonra buraya çöpten girilmez” Silivri’den Çatalca’ya mağaraları ziyarete geldiğini söyleyen Coşkun Gün, “Silivri’den burayı ziyarete geldim. Bakın her tarafa yazılar yazmışlar, adam geldiği yerin ismini yazmış. Bakın her taraf pislik içinde belediye bir tane çöp kutusu koymamış, buraya gelenler de yemişler içmişler çöplerini buraya bırakmış gitmişler. Kimse çöpümü alayım yanım da götüreyim çöpe atayım dememiş. Hiç saygı yok ne tarihe ne de doğaya. Yazık yani 15-20 sene sonra burayı ziyaret etmeyi bırakın buraya çöpten girilmez. Çok yazık” şeklinde konuştu.

“Çatalca’nın mirası göz ardı edilmiş” Mağaraların tinercilere mesken olduğunu söyleyen Doğukan Toprak ise, ”Çatalca’ya gezmeye geldik. Geldiğimizde piknik yaparız, gezeriz diye düşünmüştük. Ama geldiğimizde mağaraların üzerine sürekli yazı yazıldığını gördük. Yerler hep çöp içinde, alkol ve tiner şişeleri bulduk. Sürekli tahribata uğramış, Çatalca’nın mirası göz ardı edilmiş. Belediye buraya çöp konteyneri bile koymamış. Çatalca’nın mirasına göz kulak olunması gerekiyor” dedi.

“Büyüklerimiz bize iyi örnek olmuyor” Ailesi ile İnceğiz Mağaraları’nı gezmeye gelen 6 yaşındaki küçük Efe büyüklere sitem ederek, “Büyüklerimiz bize hiç iyi örnek olmuyor. İyi örnek olsa buralardaki yazılar, böyle tarihi yerler hiç kirli olmazdı. Eğer böyle yaparlarsa her yer böyle çöplük olmaya devam edecek” diye konuştu.

(YÇŞ- MB-RU