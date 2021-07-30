Hani’de dev projeler devam ediyor, gençler için yatırımlar yapıldı

-İnşaattan görüntü

-İbrahim Lale konuşması

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yarı olimpik havuz ve futbol sahalarını gençlere hediye edecek.Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesi dev projeleri açıklamaya devam ediyor. Belediyenin projelendirdiği Hani Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi 2020'de yapıldı. Temeli 20 Haziran'da atılan yarı olimpik havuzun eni 12 metre, uzunluğu 25 metre. 1.40 santim derinliği bulunan havuz, yazlık ve kışlık olarak dizayn edilecek. 5 bin metrekarelik bir alana sahip olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda seyirci tribünü ve otopark alanı da bulunuyor. Diyarbakır ve ilçelerinde bir ilk olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve ihalesi tamamlanarak temeli atılmaya hazırlanan sentetik futbol sahaları Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı destekleriyle yapılıyor. Gençlere teslim tarihi ve yeni futbol sahaları müjdesi veren Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, projelerle ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Lale, “Hani’de her ay bir projemiz gerçekleşiyor. Hani’nin ihtiyacı olan ve beklenen hizmetler başladı.

En önemlisi Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Hani için talimat verdi. Bakanımıza da teşekkür ediyorum, hem seçim öncesi hem de sonrası ilçemize gelerek bizi şereflendirdi. Gençler için elinden ne gelmiş ise ilçemize sunmuştur. Çok modern yarı olimpik havuz, hızla yapılmakta inşaat devam ediyor. Hani'mizin çeşitli büyük mahallelerinde halı sahaların bir kısmını tamamladık, diğerleri ise ihale aşamasında. Gençlik merkezi çok büyük beldemizde sentetik çim sahası modern bir şekilde kısa sürede onunda temeli atılacak Hanili hemşehrilerime müjdeyi veriyorum. Tabi bunlar ihtiyaç ve gençler tarafından rehavet gören yatırımlardır” dedi.



