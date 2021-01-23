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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hançer Kanyonu, doğa turizminin gözdesi olmaya aday

Hançer Kanyonu, doğa turizminin gözdesi olmaya aday

drone görüntüsü

Uzunlu Kanyon Destina Oksijen Harekete Geç 

-Hançer Kanyonu 13 Kilometrelik parkur
-Saimbeyli Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ile röportaj
-detaylar

( ADANA -ÖZEL-DRONE)- Saimbeyli'den Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kadar 18 kilometre uzunluğundaki Hançer Kanyonu havadan böyle görüntülendi ADANA

- Saimbeyli Kaymakamlığı, Saimbeyli'den başlayarak Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine kadar uzanan 18 kilometrelik Hançer Kanyonunu turizme kazandırmak için harekete geçti.Yaklaşık 18 kilometrelik doğa harikası kanyonun, doğa tutkunlarının gözdesi olmaya aday olduğuna dikkat çeken Saimbeyli Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, cam teras projesi ile ilçenin kaderini değiştirecek bir turizm potansiyeli olduğunu söyledi.

Kaymakam Kadiroğlu, sosyal mesafeli bol oksijenli yaban hayatını canlı canlı gözlemlemek, gerek dağcılık gerekse doğa sporları yapmak ve fotoğraf çekmek için Hançer Kanyonu'nun muhteşem bir turizm destinasyon merkezi adayı olduğunu ifade etti.
Kanyonda cam teras ve spor alanları üzerine proje çalışması başlattıklarını ifade eden Saimbeyli Kaymakam Kadiroğlu, “Hançer Kanyonu 13 kilometre uzunluğa sahip ilçemizde. İlçemizde gizli kalmış bir kanyon. Çok büyük turizm potansiyeli var. 350 metre derinliği var. Kanyon çevresinde kamp alanları kurma çabamız var. Bundan sonra bu kanyonumuzda cam teras alanı oluşturmak istiyoruz. Turizme yönelik. Gerçekçi olmamamız lazım ama önce Adana’mıza tanıtmak gelen turist sayımız çok az. Bunu arttırdıktan sonra hedefimiz dünya turizmine kazandırmak. Endemik bitkileri dağ keçilerini geyikleri çıplak gözle gözlemleye bilirsiniz. Doğa tutkunlarını ilçemizde ağırlamaktan çok mutluluk duyacağız” dedi.

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