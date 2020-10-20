Hamarat sincap kışlık yiyeceğini böyle gömdü

-hayvanat bahçesi ve sincap arşivleri



( BURSA ) BURSA



- Bursa Hayvanat Bahçesinin maskotu haline gelen sincap, kışa hazırlık yaparken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Toprağı kazan sincap, ağzındaki cevizi gömüp, üzerini itinayla örttü. Bursa Hayvanat Bahçesinin uzun yıllardır misafiri olan kızıl sincabın kışa yaptığı hazırlık görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden bin 132 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin davetsiz misafirlerinden olan kızıl sincap, bir dalda, bir yeşilliklerin arasında vatandaşlarla koşuşturuyor. Kışa yaklaştığımız son bahar günlerinde beslenmesini arttırarak vücudunda yağ depolayan kızıl sincap, ayrıca toprak altına yiyecekler de gömüyor. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, sincabın çekirdek yediği görüldü.

Tek tek aldığı çekirdekleri afiyetle yiyen sincap, bulduğu bir cevizi ise özenle sakladı. Ağzındaki cevizle toprağı kazan sincap, daha sonra cevizi gömüp itinayla üzerini örttü. (AÇ-İHS-MŞ)



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