HAKKARİ - Şemdinli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
- İlçe merkezinde kar yağışından genel görüntü - İş yerlerinin temizleyen esnaf'tan datay - Esnaf Sabir Atmaca'nın konuşmasıŞemdinli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilediHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesi, kar nedeniyle beyaza büründü.İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.Beyaza bürünen ilçede karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.Vatandaşlardan Sabir Atmaca, ilçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "İlçemiz karla birlikte beyaza büründü. Havalar soğumaya başladı. İnşallah bu süreç ülkemize sağlık sıhhat getirir ve koronavirüsü bitirir. Kar, memleketimize yakışıyor." dedi.
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