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Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi son 32 yılın en düşük seviyesinde
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi son 32 yılın en düşük seviyesinde

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi son 32 yılın en düşük seviyesinde

Drone görüntüsü

Su Tarım Olta 

-Çatlak toprak
-Akan su
-Martılar
-Küçük göletler
-Bölge sakini Ferit Fırat ve Balıkçı Mustafa İncealan ile röportaj
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA -DRONE) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1989 yılında tarımsal sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'ndaki su metrelerce çekildi.Siverek ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1989 yılında bölgede tarımsal sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi son 32 yılın en düşük seviyesine geriledi.32 yıldır ilk kez bu seviyeye düştüBaraj suyunun, barajın yapıldığı günden bu yana ilk kez bu seviyeye düştüğüne dikkat çeken bölge sakinlerinden Ferit Fırat, "32 yıldır bu baraj yapılmış, o günden bu güne su seviyesinin böyle düştüğünü görmedim. Su metrelerce çekildi ve bu biz çiftçileri korkutuyor” dedi.
Daha önce bu zamanlarda balık avlanırdıBaraj suyunun çekilmesiyle beraber, balıkların da telef olduğunu söyleyen Ferit Fırat, ”Bu zamanlarda çevre il ve ilçelerden çok sayıda insan buraya gelip balık avlardı ama şimdi balıklar doğru dürüst kalmadı, hepsi ya telef oldu yada aşağı çekildi” şeklinde konuştu.
Bizi çorak arazi karşıladıSportif olta balıkçılığı yapan Mustafa İncealan, ”Her yıl olduğu gibi bu yılda balık oltacılığı için Hacıhıdır Barajı'na geldiğimizde maalesef bizi çorak bir arazi karşıladı. Sular kilometrelerce çekilmiş durumda, bunun için bu yıl barajda sportif olta balıkçılığı yapamayacağız” diye konuştu.
Uzmanlar barajda su seviyesinin bu kadar düşmesini düzensiz sulama ve yılın kurak geçmesine bağlarken, yağışla beraber barajın tekrar dolabileceğini belirtti.

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